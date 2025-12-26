Казань вошла в тройку самых популярных городов России для новогоднего отдыха

news_top_970_100
Город
26 декабря 2025  17:21

Столица Татарстана продолжает укреплять свои позиции как один из ключевых туристических центров страны. По итогам совместного исследования банка ВТБ и сервиса OneTwoTrip, Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха россиян в период новогодних праздников.

Лидерами спроса традиционно остаются Москва (20,6% всех отельных заказов) и Санкт-Петербург (16,6%). При этом Казань продемонстрировала наиболее значительный рост интереса среди городов-лидеров. Доля бронирований отелей в столице Татарстана достигла 4,4%, что почти на 26% выше, чем годом ранее. Такая динамика позволила Казани опередить традиционные курорты, такие как Эстосадок и Адлер.

Путешественники выбирают для проживания преимущественно гостиницы категории 4 звезды (30% всех заказов). Средняя стоимость проживания в новогодние праздники по стране составляет около 12 тысяч рублей за ночь, а длительность поездки в среднем равна трем суткам.

Общие расходы россиян на бронирование отелей и кемпингов в ноябре-декабре 2025 года показали уверенный рост. По данным ВТБ, сумма транзакций в этих категориях превысила 4,6 млрд рублей, что на 6% больше, чем в прошлом сезоне. Сектор кемпингов и лагерей продемонстрировал взрывной рост на 45%, что указывает на растущий интерес к альтернативным форматам отдыха.

Таким образом, Казань, наряду с двумя столицами, уверенно входит в число главных точек притяжения туристов в России, предлагая гостям насыщенную праздничную программу и развитую инфраструктуру.

news_right_column_240_400
Новости
Александр Шадриков: За последние полвека в Татарстане исчезло более трёх тысяч озёр
Казань вошла в тройку самых популярных городов России для новогоднего отдыха
Казань вошла в тройку самых популярных городов России для новогоднего отдыха
Фарид Мухаметшин подвел итоги работы татарстанского парламента за 2025 год
Как пригласить Деда Мороза домой?
Как пригласить Деда Мороза домой?
Сколько стоит поздравление от Деда Мороза в 2025 году?
Сколько стоит поздравление от Деда Мороза в 2025 году?
Обновление расписаний и маршрутов электричек в Татарстане
В РТ руководителя компании обвиняют в уклонении от уплаты более 570 млн рублей налогов
Центробанк представил новую тысячерублёвую купюру с символами Приволжья
Центробанк представил новую тысячерублёвую купюру с символами Приволжья