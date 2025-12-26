Казань вошла в тройку самых популярных городов России для новогоднего отдыха

Столица Татарстана продолжает укреплять свои позиции как один из ключевых туристических центров страны. По итогам совместного исследования банка ВТБ и сервиса OneTwoTrip, Казань заняла третье место в рейтинге самых популярных направлений для отдыха россиян в период новогодних праздников.

Лидерами спроса традиционно остаются Москва (20,6% всех отельных заказов) и Санкт-Петербург (16,6%). При этом Казань продемонстрировала наиболее значительный рост интереса среди городов-лидеров. Доля бронирований отелей в столице Татарстана достигла 4,4%, что почти на 26% выше, чем годом ранее. Такая динамика позволила Казани опередить традиционные курорты, такие как Эстосадок и Адлер.

Путешественники выбирают для проживания преимущественно гостиницы категории 4 звезды (30% всех заказов). Средняя стоимость проживания в новогодние праздники по стране составляет около 12 тысяч рублей за ночь, а длительность поездки в среднем равна трем суткам.

Общие расходы россиян на бронирование отелей и кемпингов в ноябре-декабре 2025 года показали уверенный рост. По данным ВТБ, сумма транзакций в этих категориях превысила 4,6 млрд рублей, что на 6% больше, чем в прошлом сезоне. Сектор кемпингов и лагерей продемонстрировал взрывной рост на 45%, что указывает на растущий интерес к альтернативным форматам отдыха.

Таким образом, Казань, наряду с двумя столицами, уверенно входит в число главных точек притяжения туристов в России, предлагая гостям насыщенную праздничную программу и развитую инфраструктуру.