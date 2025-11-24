Казань впервые примет Международный Кубок Чемпионов КВН

4 декабря в культурно-спортивном комплексе КФУ «УНИКС» состоится уникальное событие — Международный Кубок Чемпионов КВН. Впервые в Татарстане выступят легендарные команды Высшей лиги Клуба веселых и находчивых.

В турнире примут участие титулованные коллективы: обновленный состав «Четыре татарина», белорусская команда «Доктор Хаусс» из Могилева — чемпионы 2022 года, а также двукратные вице-чемпионы Высшей лиги «Ровеньки» из Орла. Мероприятие станет финальным аккордом в программе празднования 30-летия КВН в Татарстане.

Особенностью вечера станет презентация нового состава команды «Четыре татарина», которая будет представлять республику на федеральных соревнованиях. Состав жюри включает известных медиаперсон: телеведущего Михаила Марфина, режиссера Михаила Ярченко, хоккеиста Даниса Зарипова, гендиректора ТНВ Ильшата Аминова и солиста группы «Волга-Волга» Антона Салакаева. Ведущим мероприятия выступит президент клуба КВН РТ Андрей Кондратьев.

Проведение турнира знаменует новый этап в развитии юмористического движения в регионе и укрепляет статус Казани как центра молодежного творчества.