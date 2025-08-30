Казань завершит празднование Дня республики масштабным салютом над Казанкой

news_top_970_100
Город
30 августа 2025  11:58

30 августа в 22:00 над акваторией реки Казанки состоится праздничный салют, который станет финальным аккордом празднования 1020-летия столицы Татарстана. Зрелищное пиротехническое шоу будет видно с набережных от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

Салют пройдет в рамках масштабной программы празднования Дня города и республики, которая включила мотофестиваль «Два Кремля», престижные скачки на Приз президента России и гала-концерт у Центра семьи «Казан».

Особенностью этого года стало расположение салютной площадки над водной поверхностью, что усилит визуальный эффект за счет отражения огней в воде. Пиротехническое шоу спроектировано с учетом панорамных видов на исторический центр города и современные архитектурные доминанты.

news_right_column_240_400
Новости
Казань завершит празднование Дня республики масштабным салютом над Казанкой
Актуальные правила начисления детских пособий в 2025 году
В Казани установили барельеф директору КМПО Александру Павлову
Татарстан модернизирует образовательную инфраструктуру в рамках нацпроектов
Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по случаю Дня Республики Татарстан
Обращение Раиса Республики Татарстан Р.Н.Минниханова по случаю Дня Республики Татарстан
Вратарь Игорь Бобков покинул «Нефтехимик»
«Рубин» подписал игрока «Зенита-2»
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года
Гороскоп на неделю с 1 по 7 сентября 2025 года