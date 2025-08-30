Казань завершит празднование Дня республики масштабным салютом над Казанкой

30 августа в 22:00 над акваторией реки Казанки состоится праздничный салют, который станет финальным аккордом празднования 1020-летия столицы Татарстана. Зрелищное пиротехническое шоу будет видно с набережных от Кировской дамбы до моста «Миллениум».

Салют пройдет в рамках масштабной программы празднования Дня города и республики, которая включила мотофестиваль «Два Кремля», престижные скачки на Приз президента России и гала-концерт у Центра семьи «Казан».

Особенностью этого года стало расположение салютной площадки над водной поверхностью, что усилит визуальный эффект за счет отражения огней в воде. Пиротехническое шоу спроектировано с учетом панорамных видов на исторический центр города и современные архитектурные доминанты.