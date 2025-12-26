Казань завершит рекультивацию иловых полей к июлю 2026

news_top_970_100
Город
26 декабря 2025  23:05

Ключевой экологический проект Казани — рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений (БОСК) — вновь столкнулся с переносом сроков. Работы, начатые в 2021 году, теперь планируется завершить к июлю 2026 года, а не в 2025-м, как предполагалось ранее. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

На данный момент объект реализован более чем на 94%. Задержки связаны с рядом вызовов, возникших после введения санкционных ограничений. В частности, потребовалась замена австрийского флокулянта (специального реагента для обезвоживания осадка) на отечественный аналог. После тестирования 40 вариантов был выбран российский препарат, однако его эффективность по скорости водоотдачи оказалась в 25 раз ниже, что значительно замедлило процесс дегидратации иловых масс. Дополнительными сложностями стали возросшие объемы финансирования и вопросы с транспортной логистикой.

Этот проект, являющийся пилотным для России, требует значительных ресурсов. Общая площадь рекультивируемой территории составляет 94,1 гектара, а объем накопленных с 1974 года осадков достигает почти 4 миллионов кубометров. За восемь лет на экологические мероприятия в этой сфере было направлено более 106 миллиардов рублей. Непосредственно на рекультивацию иловых полей из федерального и республиканского бюджетов уже выделено свыше 8 миллиардов рублей. В 2025 году на эти цели было предусмотрено 450 миллионов рублей, а на 2026 год запланировано еще около 604 миллионов.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский «Зенит» выиграл Суперкубок–2025
Казань завершит рекультивацию иловых полей к июлю 2026
Александр Шадриков: За последние полвека в Татарстане исчезло более трёх тысяч озёр
Казань вошла в тройку самых популярных городов России для новогоднего отдыха
Казань вошла в тройку самых популярных городов России для новогоднего отдыха
Фарид Мухаметшин подвел итоги работы татарстанского парламента за 2025 год
Как пригласить Деда Мороза домой?
Как пригласить Деда Мороза домой?
Сколько стоит поздравление от Деда Мороза в 2025 году?
Сколько стоит поздравление от Деда Мороза в 2025 году?
Обновление расписаний и маршрутов электричек в Татарстане