Казань завершит рекультивацию иловых полей к июлю 2026

Ключевой экологический проект Казани — рекультивация иловых полей биологических очистных сооружений (БОСК) — вновь столкнулся с переносом сроков. Работы, начатые в 2021 году, теперь планируется завершить к июлю 2026 года, а не в 2025-м, как предполагалось ранее. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

На данный момент объект реализован более чем на 94%. Задержки связаны с рядом вызовов, возникших после введения санкционных ограничений. В частности, потребовалась замена австрийского флокулянта (специального реагента для обезвоживания осадка) на отечественный аналог. После тестирования 40 вариантов был выбран российский препарат, однако его эффективность по скорости водоотдачи оказалась в 25 раз ниже, что значительно замедлило процесс дегидратации иловых масс. Дополнительными сложностями стали возросшие объемы финансирования и вопросы с транспортной логистикой.

Этот проект, являющийся пилотным для России, требует значительных ресурсов. Общая площадь рекультивируемой территории составляет 94,1 гектара, а объем накопленных с 1974 года осадков достигает почти 4 миллионов кубометров. За восемь лет на экологические мероприятия в этой сфере было направлено более 106 миллиардов рублей. Непосредственно на рекультивацию иловых полей из федерального и республиканского бюджетов уже выделено свыше 8 миллиардов рублей. В 2025 году на эти цели было предусмотрено 450 миллионов рублей, а на 2026 год запланировано еще около 604 миллионов.