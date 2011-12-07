Как я летом томаты спасала

Рассада томатов, дожидаясь в холодном июне высадки в открытый грунт, вытягивалась, и у меня возникало серьезное опасение, что своих помидорчиков отведать не удастся. Но главное - сорвется эксперимент, ведь кроме уже проверенных и любимых («бычье сердце», «де барао», «розовый гигант» и «ляна») посеяла на пробу еще несколько сортов и гибридов, среди которых мелкоплодные всех размеров, цветов и оттенков, детерминантные гибриды, «хурма», «буденовка» и таинственный «монгольский карлик».ЧТО ДЕЛАТЬ? Я старалась воспользоваться каждым кратковременным потеплением, чтобы высадить на грядки очередную партию подросших растений. Едва начинал накрапывать холодный дождь, устанавливала над ними дуги и накидывала нетканый материал (я идейный противник пластиковой пленки, под которой растениям, как мне кажется, душно и сыро одновременно). В результате томатная плантация превратилась у меня в парниково-тепличный комплекс, за которым нужен был глаз да глаз: ветер так и норовил сорвать нетканку и сломать кустики.АХ, КАКАЯ КРАСОТА! Когда погода наладилась и укрытие можно было снять, глазам предстала разномастная компания. Голенастые мелкоплодные, коренастые крепыши детерминантные. Как ни странно, лучше всех выглядели томаты, высаженные первыми. На их долю выпало больше всего испытаний, но им достался самый лучший парник.Итак, под моей опекой оказалось 120 кустиков 15 сортов. Штук пять пришлось выдернуть и выкинуть, поскольку они выглядели безнадежно плохо, столько же сломал разрезвившийся щенок, но и оставшихся было более чем достаточно.Пригретые солнышком, неоднократно подкормленные настоем крапивы и куриного помета, подвязанные к колышкам, пропасынкованные помидоры выглядели великолепно. Они зацвели и завязали столько плодов, что приходилось подвязывать сами кисти, чтобы не касались земли.Среди прочих выделялся «монгольский карлик». Компактные кустики с темно-зеленой, словно уложенной парикмахером листвой не требовали подвязки и гордо держали пусть и небольшие по размерам, но многочисленные плоды. Ничто не предвещало беды - стояла теплая июльская погода, угроза фитофтороза даже не маячила на горизонте.СЫРО. Всем хороша местность, где находится наш участок, но очень уж здесь сыро! «Край непросыхающих полотенец», - горько шутят местные жители. Холодные росы практически все лето выпадают с вечера, седой налет исчезает, лишь когда пригреет солнце. Неудивительно, что фитофтороз на наших грядках - обычное дело. Соседи грозятся больше не связываться с помидорами, но, конечно же, не сдерживают своих слов. Мы передаем друг другу рецепты «верных средств». Кто-то опрыскивает растения молоком, кто-то раствором йода, один сосед втыкает в стволики медную проволоку, другой, не мудрствуя, обрабатывает магазинными фунгицидами.Любуясь увешанными плодами растениями, я припозднилась с обработкой. Сочтя, что народными средствами не обойтись, опрыснула растения купленным фунгицидным препаратом, предназначенным для борьбы в том числе и с фитофторозом. Благо до уборки было еще далеко. И успокоилась…УГРОЗА ФИТОФТОРОЗА. Каково же было мое удивление и как же я расстроилась, обнаружив через три дня (!) после обработки химией несколько растений с явными признаками фитофтороза. Первым заболел «монгольский карлик». Плотные кустики были небольшого роста, гофрированная листва с довольно густыми ворсинками, очевидно, не проветривалась, и в ней создались благоприятные условия для развития инфекции. Затем пятна буровато-серого цвета разной формы появились на стеблях, листьях и плодах растений сорта «хурма». Надо было спасать положение!ИЗОЛЯТОР. Помня о том, что инфекция распространяется воздушно-капельным путем, я решила изолировать заболевшие растения, но прежде выдернула и отправила в печь всех «карликов», состригла пораженные листья и убрала плоды на других растениях, по максимуму проредила - осветлила еще здоровые. По периметру поставила высокие колья и натянула нетканый материал. Закрыть достаточно высокорослые помидоры сверху не удалось, но хоть какой-то «бокс» получился. Выделила для ухода отдельные инструменты, переодевалась после каждого посещения своих «пациентов».Снятые с заболевших растений, но еще казавшиеся здоровыми плоды подержала в горячей (около 40 градусов) подсоленной (на глазок) воде, высушила и положила на дозревание. Примерно треть таким образом удалось сохранить.НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА. Фунгицидов промышленного производства у меня больше не было, зато оставались неизрасходованными чеснок урожая прошлого года, молоко и йод. По правилам опрыскивать настоями и растворами этих средств нужно по очереди, строго соблюдая пропорции. Так, 100 - 150 г чеснока заливают 1 л воды, настаивают в течение суток. Готовый раствор разводят в 8 л воды и опрыскивают растения. Молоко или сыворотку разводят (1:1) и добавляют несколько капель йода. Решив, что терять уже нечего, я сотворила препарат покрепче, смешав настой чеснока, молоко и йод. Обрабатывала утром и вечером, но еще несколько дней срывала и закапывала в овраге почерневшие плоды и листья.ПОБЕДА! Родные с недоверием отнеслись к моим опытам. Прозвали отделенный участок «чумным бараком» и были отчасти правы. Фитофтороз - очень серьезное заболевание, способное в короткий срок погубить весь урожай томатов.Но мне удалось предотвратить распространение инфекции! Урожай получился отличный. Конечно, успеху поспособствовала сухая погода - в июле и августе в наших местах не было ни одного дождя. Но холодные росы никто не отменял.ВЫВОДЫ. Из нечаянного опыта я сделала следующие выводы. Низкорослые сорта томатов, сорта с морщинистыми листьями на участке с повышенной влажностью лучше не выращивать. На следующий год хочу попробовать посадить «монгольского карлика» в отдельных контейнерах (семена остались). Компактные растеньица декоративны, а с поспевающими плодами (чего мне не удалось увидеть нынче), думаю, будут очень нарядными.Томаты сорта «хурма» вкусные, но растения достаточно капризны и малоурожайны. Возможно, если уделить им особое внимание, удастся добиться лучшего результата, но делать ставку на них, пожалуй, не стоит.Детерминантные гибриды не подведут! Урожай некрупных плодов они дают практически аккордно, а это очень удобно для заготовок.Старые, годами проверенные сорта и помидорки черри посажу обязательно.Постараюсь не опаздывать с профилактической обработкой народными средствами. Как оказалось, они действительно помогают. Словом, от выращивания томатов отказываться не буду. Лишь бы погода не подкачала.