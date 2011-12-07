Что такое штамбовые сорта помидоров и почему их рекомендуют начинающим огородникам

Об особенностях выращивания таких сортов помидоров рассказывает наш постоянный консультант - кандидат биологических наук Ольга ЛЕУШЕВА.ХАРАКТЕРИСТИКА. Все штамбовые сорта вырастают кустиками высотой 25 - 60 см - их рост на определенной стадии развития прекращается. Растения обладают очень развитой, но расположенной неглубоко корневой системой, мощным, хотя и коротким, основным стеблем с малым количеством разветвлений. Этот штамб похож на ствол дерева: на небольшой высоте начинаются плодовые ветви, образующие кучную «крону», которая почти не требует формирования, даже пасынкования.Штамбовые сорта и гибриды, как правило, обладают не слишком высокой устойчивостью к болезням и вредителям, но вполне устойчивы к капризам погоды.Как правило, они образуют всего 5 - 6 плодовых кистей. Большинство дает некрупные (не более 150 г) плоды чаще всего округлой формы.ПЛЮСЫ и МИНУСЫ. Штамбовые сорта пользуются популярностью из-за простоты ухода, раннеспелости и практически одновременного созревания урожая. В то же время это сорта не для гурманов: большинство из них используют в первую очередь для засолки или консервирования, а также в качестве первых помидоров в сезоне.В южных регионах страны такие томаты можно выращивать без рассады, высевая семена прямо в грядку. У нас высевать семена в непрогретую землю нет смысла, поэтому, чтобы реализовать возможность получения раннего урожая, выращивают рассаду.Многих огородников смущает, что штамбовые сорта быстро отдают весь урожай и с середины лета «выходят из строя». Смущает их и то, что они почти все мелкоплодные. Поэтому не стоит занимать весь огород томатами этого типа - их можно посадить немного, только на раннюю продукцию.ВЫРАЩИВАНИЕ. Рассаду «запускают» с таким расчетом, чтобы во время высадки в грунт ей было около полутора месяцев. Как правило, растения не вытягиваются, но в первые дни после появления всходов стоит на несколько суток понизить температуру и обеспечить хорошее освещение.Корни у этих томатов находятся в поверхностном слое, а потому требуют площади питания примерно 40х50 см. Это нужно учитывать при высадке в грунт. Как правило, адаптация штамбовых помидоров на новом месте занимает всего два-три дня.Воды для штамбовых томатов требуется не очень много, но поверхностный слой почвы должен быть все время влажным. Поэтому большое значение имеет мульчирование почвы: в этом случае отпадает и необходимость в рыхлении, во время которого легко повредить близко расположенные корни.Грядку для штамбовых помидоров лучше сразу хорошо заправить удобрениями: под каждый кустик достаточно внести два-три стакана перегноя и горсть древесной золы. Если этого не сделать, подкармливать придется дважды: через 10 дней после высадки рассады настоем коровяка и еще через две недели - древесной золы. Можно использовать травяной настой или любое комплексное минеральное удобрение. По мере роста плодов следует удалять нижние листья, а когда помидоры начнут созревать, убирают листья, закрывающие их от солнца.Фитофтороз большинству сортов не грозит: во второй половине лета урожай уже будет собран.ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК. Сортов и гибридов штамбовых томатов немало. Пожалуй, наиболее популярны в нашей полосе следующие.Алтаечка - салатный сорт с яйцевидными ребристыми среднеплотными плодами. Помидоры довольно крупные, весом 110 - 130 г, малинового цвета, хорошего вкуса, отличаются прекрасной транспортабельностью.Альфа - салатный суперранний сорт. Плоды круглые, красные, вес до 80 г, хорошего вкуса.Амурский штамб - очень ранний штамбовый сорт, назначение универсальное. Плоды плоскоокруглые, со слегка выраженной ребристостью, красной окраски, весом до 70 г. Вкус отличный. Характеризуется повышенной устойчивостью к вертициллезу.Белогорская сливка - салатный сорт с цилиндрическими красными плодами, весом до 90 г, вкус хороший. Сорт обладает высокой устойчивостью к большинству заболеваний, в том числе вирусной природы.Бетта - ультраскороспелый сорт: через 78 дней после всходов самые первые помидоры готовы к употреблению. Они плоскоокруглые, красные, массой до 70 г, хорошего вкуса. Урожайность высокая: с кустика высотой не более 40 см можно собрать до 2 кг.К сожалению, устойчивость томата Бетта к большинству болезней очень низка.Бони-ММ - салатный суперранний сорт, созревает уже через 83 дня после первых всходов. Плоды плоские, с заметной ребристостью, массой около 60 г, вкус хороший.Буян (Боец) - плоды цилиндрической формы, красные, вес до 90 г, вкус хороший. Сорт отличается устойчивостью к вирусу табачной мозаики. Помидоры хорошо дозариваются при хранении, идеальны для цельноплодного консервирования.Крайний Север - сорт универсального назначения. Плоды круглые, с небольшими ребрами, среднеплотные, красные. Вес около 80 г, вкус хороший. Устойчив к различным гнилям, довольно холодостоек.Пиноккио - предназначен главным образом для выращивания в цветочных горшках: кустик вырастает не более 35 см. Плоды очень мелкие, массой не более 20 г, плоскоокруглые, красные. С одного кустика можно собрать до 1,5 кг плодов отличного вкуса.Пламя Агро - плоды округлые, среднеплотные, красные, отличного вкуса, салатного назначения, вес до 120 г. Необходимо формировать растения и подвязывать кусты.Снегирек - подходит для выращивания на подоконнике или балконе. Плоды круглые, среднеплотные, красные, массой не более 30 г, вкусные.Челнок - плоды красные удлиненно-овальной формы, массой 45 - 55 г, вкус хороший. Это один из немногих штамбовых сортов, который можно выращивать в промышленных масштабах.Ямал - плоды красные, плоскоокруглой формы, с хорошо заметными ребрами, масса до 90 г, вкус хороший. Характеризуется повышенной устойчивостью к различным гнилям.