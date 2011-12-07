Как удержать снег на грядках

Подробнее об этом расскажет наш постоянный консультант, кандидат биологических наук Ольга Леушева.

Снег — лучшее и самое надежное одеяло для почвы. Он защищает многолетние растения от вымерзания, корни от переохлаждения, он же и самая лучшая, можно сказать, идеальная, влага как для растений, так и для самой почвы.

Согласно многолетним наблюдениям синоптиков снежный покров в Татарстане образуется во второй половине ноября и лежит до апреля слоем 35 — 45 см. Этого вполне достаточно, чтобы растения перезимовали с комфортом.

Но некоторым шестисоточникам достались участки, продуваемые всеми ветрами, с уклонами и перепадами, на которых ветер всю зиму словно играет со снегом, пересыпая его с места на место. Как сделать, чтобы снега в саду было как можно больше и лежал он равномерно?

На приусадебном участке и на загородной фазенде средних размеров невозможно, да и ни к чему, высаживать высокие, густые деревья и кустарники в виде защитных полос. Достаточно разместить забор, плетень или плантацию малины так, чтобы они защищали сад от холодных ветров, которые зимой способны сдувать снег с цветников, газона и грядок.

Нет смысла устанавливать в саду и специальные щиты, лучше запастись осенью пучками грубых стеблей и веток от обрезки, несколькими мешками соломы и дубовых листьев.

Причем процесс снегозадержания в саду не стоит откладывать. Важно, чтобы в начале сезона, когда снежный покров еще небольшой, а морозы вот-вот нагрянут, сделать все возможное, чтобы и этот малый снег надежно защищал растения.

Грядки с подзимними посевами и посадками лука, чеснока и других овощных культур стоит укрыть, но не пленкой, как делают некоторые любители, а сухими материалами (ветками, стеблями декоративных многолетников), чтобы они не позволяли ветру сдувать снег. Под таким рыхлым укрытием растениям намного теплее, чем под притоптанным снегом.

Кстати, снегозадержание с помощью пучков сухих стеблей растений (флоксы, дельфиниумы, топинамбур, малина, кукуруза) очень эффективно на участках, имеющих перепады высот. Они задержат не только снег, но и талую воду, устремляющуюся с вершин участка в низины. Главное — уложить их поперек склона.

Если вы уже знаете эту неприятную особенность своего участка, стоит взять за правило оставлять плети тыквы, не выдергивать с осени остатки кустов фасоли, кукурузы, капустные кочерыги — пусть задерживают снег зимой.

Строго говоря, обрезанные ветви и листья с садовых растений могут стать дополнительным источником вредителей и болезней. Поэтому так важно опрыскивать их раствором мочевины или сульфата калия (400 г на 10 л), больные ветки и ветки с яйцекладками, мхами и лишайниками уничтожать. А по весне убирать ветки до оттаивания почвы, то есть до момента, когда начинается спороношение и выход вредителей.

Если есть возможность посетить участок после первого снега, имеет смысл перемешать его граблями с палой листвой хотя бы под плодовыми деревьями. Такое укрытие позволит сохранять тепло в зоне корней.

Что же касается утаптывания снега под растениями, на этот счет есть разные мнения. И если уж и делать это, то в конце зимы — так будет задержан процесс таяния снега и оттаивания почвы. Эта отсрочка позволит деревьям, особенно косточковым культурам с ранним цветением, подольше поспать, и тогда их цветение не подпадет под весенние заморозки.

Защищают нежные растения и корневую систему нерайонированных сортов сухие листья дуба. Их можно подсыпать на грядки, где зимуют молодые растения, в розарий и земляничник. По возможности это нужно сделать в теплую погоду, чтобы ночью листья прихватило морозцем, и их уже не сдуло ветром. Так же поступают и с соломой.

Весной листья и солому отправляют в компостную кучу, а стебли сжигают или, измельчив, закапывают в междурядья. Листья дуба перегнивают долго, поэтому нужно определить их в основание кучи или закомпостировать в мешках.

Ближе к весне, всего через каких-то 140 — 150 дней, поперек склонов нужно будет протоптать глубокие тропинки, чтобы вода не бурлила ручьем, а постепенно впитывалась в грунт.