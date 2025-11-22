Казанца обвиняют в попытке убийства дяди

news_top_970_100
Город
22 ноября 2025  15:33
Автор:
Владислав Косолапкин

СУ СК РФ по РТ завершило расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство собственного дяди. Преступление произошло 21 сентября 2025 года в одном из домов на улице Январской.

По данным следствия, молодой человек пришел в гости к 55-летнему родственнику, где они вместе распивали спиртные напитки. В ходе общения между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, который перерос в драку. В ходе физического противостояния 22-летний племянник нанес своему дяде множественные удары ножом в различные части тела.

Потерпевшему удалось запереться от нападавшего на кухне, а находившаяся в квартире сожительница вызвала экстренные службы. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

news_right_column_240_400
Новости
Казанца обвиняют в попытке убийства дяди
Киберспорт помогает в реабилитации ветеранов СВО
Киберспорт помогает в реабилитации ветеранов СВО
В Казани завершился VII Кубок ПФО по хоккею среди студенческих команд
В Казани женщина пострадала в ДТП на пешеходном переходе
Заявление для установления пенсии лучше подать заблаговременно
Что делать, если нет документа о праве собственности на объект недвижимости?
Что делать, если нет документа о праве собственности на объект недвижимости?
Раис Татарстана призвал обеспечить ветеранов СВО стабильной работой
В российские школы смогли поступить лишь 19% детей мигрантов