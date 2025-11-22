Казанца обвиняют в попытке убийства дяди

СУ СК РФ по РТ завершило расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство собственного дяди. Преступление произошло 21 сентября 2025 года в одном из домов на улице Январской.

По данным следствия, молодой человек пришел в гости к 55-летнему родственнику, где они вместе распивали спиртные напитки. В ходе общения между мужчинами возник конфликт на почве личных неприязненных отношений, который перерос в драку. В ходе физического противостояния 22-летний племянник нанес своему дяде множественные удары ножом в различные части тела.

Потерпевшему удалось запереться от нападавшего на кухне, а находившаяся в квартире сожительница вызвала экстренные службы. Мужчину доставили в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Подозреваемый был задержан на месте преступления.

Суд избрал для обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.