Казанцев приглашают на Масленницу 22 февраля на улице Баумана

Жителей и гостей столицы Татарстана приглашают на народные гулянья в честь Масленицы. Праздник в шестой раз организует Общественная префектура улицы Баумана. Мероприятие состоится 22 февраля и начнётся в полдень.

Центральной точкой праздника станет площадка у Дома печати. Здесь гостей ждут выступления артистов, традиционные хороводы, конкурсы и интерактивные развлечения для детей и взрослых. Для всех желающих будет работать полевая кухня с бесплатными блинами и различными сладкими добавками.

В этом году к организации праздника уже подключились около десяти местных предпринимателей, каждый из которых подготовит для посетителей свою собственную развлекательную программу. Организаторы ожидают, что общее число участников от малого бизнеса достигнет двадцати, как и в предыдущие годы.