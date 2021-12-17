Жителей Казани возмутили плакаты с изображением Шурале на улицах города. По их мнению, фраза, сопровождающая рисунок, смотрится слишком пошло и вульгарно. Своим возмущением они поделились в одной из групп в «ВКонтакте».



Так, на плакате изображен герой татарской сказки Шурале, в руках которого телефон с логотипом одного из приложений для знакомств, а рядом написано: «Теперь не нужно совать пальцы в бревна». Наверху плаката призыв: «Найди любовь на родном языке».



Однако некоторые горожане не оценили подобный креатив. «Это какой-то треш. Как будто школьник озабоченный текст придумывал. Понимаю, если б это в рекламной ленте появлялось, и то у очень таргетированной аудитории, но выставлять на широкую общественность и на глаза приезжим - срам и позор», «На лицо сексизм в отношении мужского пола», - пишут остальные пользователи.



Но большинство комментаторов все же положительно оценили рекламную интеграцию и пытались объяснить автору поста, что фраза про пальцы лишь отсылка к сказке Габдуллы Тукая. По ее сюжету Шурале был повержен Батыром, который обманом вынудил его засунуть пальцы в бревно. «Зачем все опошлять? Как говорится у кого что болит», «Ну сунут и сунут. Тут уже дело каждого, кто как воспитывает детей, а винить плакаты в воспитании - глупость. Мне нравится креатив», «Извращенцы, это же просто Шурале», - пишут пользователи.



Кроме того, по городу развешаны и другие плакаты в похожей стилистике. Так, на изображениях, можно увидеть Сююмбике, мальчика с сокровищами Казанского ханства и аниматора с улицы Баумана в костюме зебры.

Казанцев возмутили плакаты с «пошлым» Шурале на улицах города

По мнению горожан, фраза, сопровождающая рисунок, звучит вульгарно.

Жителей Казани возмутили плакаты с изображением Шурале на улицах города. По их мнению, фраза, сопровождающая рисунок, смотрится слишком пошло и вульгарно. Своим возмущением они поделились в одной из групп в «ВКонтакте».

Так, на плакате изображен герой татарской сказки Шурале, в руках которого телефон с логотипом одного из приложений для знакомств, а рядом написано: «Теперь не нужно совать пальцы в бревна». Наверху плаката призыв: «Найди любовь на родном языке».

Однако некоторые горожане не оценили подобный креатив. «Это какой-то треш. Как будто школьник озабоченный текст придумывал. Понимаю, если б это в рекламной ленте появлялось, и то у очень таргетированной аудитории, но выставлять на широкую общественность и на глаза приезжим - срам и позор», «На лицо сексизм в отношении мужского пола», - пишут остальные пользователи.

Но большинство комментаторов все же положительно оценили рекламную интеграцию и пытались объяснить автору поста, что фраза про пальцы лишь отсылка к сказке Габдуллы Тукая. По ее сюжету Шурале был повержен Батыром, который обманом вынудил его засунуть пальцы в бревно. «Зачем все опошлять? Как говорится у кого что болит», «Ну сунут и сунут. Тут уже дело каждого, кто как воспитывает детей, а винить плакаты в воспитании - глупость. Мне нравится креатив», «Извращенцы, это же просто Шурале», - пишут пользователи.

Кроме того, по городу развешаны и другие плакаты в похожей стилистике. Так, на изображениях, можно увидеть Сююмбике, мальчика с сокровищами Казанского ханства и аниматора с улицы Баумана в костюме зебры.

