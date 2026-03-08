Рустам Минниханов поздравил жительниц Татарстана с Международным женским днем

Раис республики обратился к женщинам с теплыми словами по случаю Международного женского дня. В поздравлении он подчеркнул их особую роль в обществе, отметив, что именно они дарят жизнь, передают детям культурные и нравственные ценности, воспитывают любовь к Родине.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес жен и матерей военнослужащих, которые поддерживают защитников Отечества и хранят семейный очаг. Минниханов также выразил признательность женщинам-военнослужащим, военным медикам и ветеранам.

Он восхитился умением женщин сочетать заботу о семье с профессиональными успехами, достигать выдающихся результатов в самых разных сферах и делать мир ярче и добрее.

В завершение Раис Татарстана пожелал жительницам республики счастья, любви, здоровья и благополучия