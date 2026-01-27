Казанцу вернули угнанную машину, которую он забыл закрыть

Город
27 января 2026  12:52
Автор:
Елизавета Черкина

В Казани полиция вернула хозяину угнанную машину, которую он оставил открытой. Об этом сообщает МВД по РТ. История произошла в ночь на 26 января. Мужчина припарковал свой автомобиль Hyundai в центре города на улице Вишневского, оставил его незапертым и ушёл по своим делам. Когда он вернулся, машины на месте уже не было.

Как выяснилось, этим воспользовался 25-летний парень, который заметил открытую машину и решил её угнать. Хозяин сразу же обратился в полицию. Сотрудники быстро нашли и задержали угонщика. Он полностью признал свою вину. Теперь против него возбудили уголовное дело, и он дал подписку о невыезде. Машину вернули законному владельцу.

