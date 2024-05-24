Казанцы проголосовали за Большое Чайковое озеро

Собственно, такое голосование практикуется еще с 2018 года. Как сказал первый заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ Алексей Фролов, этот процесс - неотъемлемая часть программы благоустройства. То есть что-то ремонтируют или создают новое с оглядкой на мнение жителей.

В этот раз перечень объектов, за которые можно было отдать свой голос, состоял из 274 общественных территорий во всех 45 муниципальных образованиях Татарстана и 1550 дворов. Потому что при реализации республиканской программы «Наш двор» тоже учитывают мнение татарстанцев. Благо проголосовать можно не только за свой двор, но и за соседский, за двор любимой тещи или вообще любой чем-то понравившийся дворик, в котором уютно сидеть с баночкой... лимонада. При этом каждый мог проголосовать только за одно общественное пространство и один двор.

Директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина рассказала, что в этом году 421806 жителей Татарстана приняли участие в голосовании. Прирост к прошлому году составил 16%. То есть татарстанцы с каждым годом все активнее и активнее погружаются в градостроительную повестку. Однако активных все еще недостаточно. Легко посчитать, что красивые места для отдохновения души требуются примерно каждому десятому жителю республики. При этом 222541 татарстанец проголосовал за дворы.

Самыми активными, как и следовало ожидать, оказались казанцы - они подали за свои любимые парки и скверы 133644 голоса, из них 85274 - за дворы. Наверное, дело в том, что в Казани можно было выбрать из 24 объектов. А в районах Татарстана на голосование выставляли максимум 8 объектов.

Фролов напомнил о достижениях республики в этой сфере. Так, с 2015 по 2018 год на общественные пространства Татарстана всего было потрачено 23,9 млрд рублей. В текущем году планируется благоустроить 64 объекта на сумму 2,3 млрд рублей, в том числе два проекта - победителя Всероссийского конкурса малых городов, а также 833 двора с лимитом финансирования 10 млрд рублей. К слову, сумма, выделяемая на дворы, ежегодно существенно увеличивается. Видимо, сказывается инфляция.

Среди новых объектов в Казани есть только один, зато какой - уникальный в масштабах страны детский парк на набережной Казанки. Уникальность его в том, что он будет частично состоять из некоторых ранее неиспользуемых элементов, предназначенных для развития детей. Детский парк обещают открыть по сложившейся в республике традиции к 30 августа. Работы на этом объекте выполнены на 57%.

Возвращаясь к недавно завершившемуся голосованию, надо обязательно отметить, что оно влияет на выбор объектов на 2025 год. И то не факт. Как отметила Зиннатуллина, какие-то объекты потребуют серьезной предварительной проработки проекта, согласования со всеми заинтересованными ведомствами и коммунальщиками, а реконструкция некоторых обещает затянуться на пару лет.

Абсолютным лидером по числу поданных голосов казанцев - 15046 - оказался проект реконструкции (дальнейшей) Большого Чайкового озера. Объект действительно по-своему уникален, ибо чайки обычно «прописываются» рядом с более крупными водоемами. Да и места там очень красивые. И находятся они в центре большого жилого массива. Однако все же выбор казанцев вызывает некоторую оторопь. Большое Чайковое озеро никак нельзя назвать местом массовых гуляний. И находится оно в труднодоступном для пешеходов, не говоря уже про автомобилистов, месте.

По словам Зиннатуллиной, все общественные пространства, победившие в последнем голосовании, соответствуют одному из четырех критериев, разработанных в их институте. А именно: объект представляет собой систему территорий, которая объединяет в себе рекреационный каркас населенных пунктов; является победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; относится к местам для отдыха у воды; это территории возле социально значимых объектов, например больниц, школ или домов культуры.

Впрочем, как выяснилось, мнение горожан на данный момент не играет такого большого значения. Как сообщила руководитель департамента программ развития городской среды Института развития городов РТ Арина Петрова, дополнительные заявки на реконструкцию дворов (по крайней мере, в Казани) пока не принимаются. Сначала необходимо разобраться с уже накопленным объемом работ. Из всего количества отремонтированных уже придомовых территорий только около 20% выбраны самими жителями, призналась Петрова.

Да и с общественными пространствами ситуация не до конца ясная. Зиннатуллина заявила, что перечень объектов, которые точно обновят в следующем году, пока не определен. Конечно, Большое Чайковое озеро в него войдет. А вот с другими победителями ясности пока нет. Этот казус пояснил Фролов. По его словам, сначала нужно определить лимиты финансирования, выделяемые на эти мероприятия. А параметры распределения республиканского бюджета будут известны только в конце года. Еще раньше надо понять, сколько вообще средств и времени нужно на реализацию того или иного проекта, а для этого его стоит сначала разработать и утвердить.

Несмотря на это, Фролов и Зиннатуллина призвали всех жителей еще более активно участвовать в следующем голосовании.