Казанская телебашня озарится праздничной подсветкой в честь Дня республики

30 августа в рамках празднования Дня Республики Татарстан и Дня города Казани на местной телебашне будет включена специальная праздничная подсветка. С 19:30 до 23:00 архитектурный символ города будет демонстрировать динамические проекции государственной символики и поздравительные надписи на русском и татарском языках.

Инициатива реализуется филиалом РТРС «РТПЦ Республики Татарстан» и станет частью масштабных праздничных мероприятий. Художественная иллюминация будет включать изображения официальных символов региона и его столицы, создавая особую праздничную атмосферу в вечернем городе.