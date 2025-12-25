Казанские учёные создали новый класс соединений для борьбы с раком и супербактериями

Специалисты Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова ФИЦ КазНЦ РАН синтезировали новый перспективный класс химических соединений, проявляющий одновременно противораковую и антибактериальную активность.

По данным пресс-службы исследовательского центра, лабораторные испытания показали, что молекулы демонстрируют эффективность, сопоставимую с лучшими современными химиотерапевтическими препаратами. При этом благодаря своей уникальной химической структуре, они, как ожидается, будут обладать значительно меньшей токсичностью для организма пациента.

Особое значение имеют и антибактериальные свойства новых соединений. Они способны подавлять жизнедеятельность даже устойчивых к антибиотикам штаммов бактерий, а также разрушать их биопленки. Это открывает возможности для лечения инфицированных ран и предотвращения осложнений при установке медицинских имплантатов.

Как подчеркнули в центре, открытие может стать основой для разработки комбинированных препаратов, которые будут одновременно бороться с опухолью и сопутствующими бактериальными инфекциями у онкологических больных.

Работа ведётся в рамках национального проекта «Новые материалы и химия», направленного на создание конкурентоспособных технологий и материалов для медицины и других отраслей.