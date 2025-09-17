Казанский «Ак Барс» потерпел третье поражение подряд в чемпионате КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» уступил нижнекамскому «Нефтехимику» со счетом 1:2. Это уже третье последовательное поражение команды в домашних матчах в текущем сезоне.

Основные события матча развернулись в третьем периоде. Гости эффективно использовали численное преимущество: сначала Артем Сериков поразил ворота со своей позиции на синей линии, затем Данил Юртайкин удвоил преимущество. Единственную шайбу казанцев забросил Александр Барабанов.

Вратарь «Нефтехимика» Филипп Долганов отразил 46 из 47 бросков по своим воротам (97,9% надежности). В составе «Ак Барса» на позиции голкипера выступал Тимур Билялов.

После победы «Нефтехимик» с шестью очками поднялся на шестое место в Восточной конференции, в то время как «Ак Барс» с тремя очками занимает последнюю позицию в конференции, разделяя ее с уфимским «Салаватом Юлаевым».

Следующий матч казанской команды состоится 19 сентября против «Салавата Юлаева» на домашней арене.