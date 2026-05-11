Казанский блогер-путешественник Никита Кузнецов пешком отправился в Алматы

Известный казанский путешественник Никита Кузнецов 9 мая начал новый пеший маршрут. На этот раз его цель — казахстанский город Алматы. Общая протяженность пути составит около трех тысяч километров, за плечами у него рюкзак весом 17 килограммов.

Первые дни похода, как признается блогер, выдались непростыми. В первую ночь из-за заморозков пришлось ночевать не в палатке, а в придорожной гостинице. Уже после первого дня дали о себе знать усталость в ногах и плечах. За два дня Кузнецов преодолел 58 километров.

По пути путешественника узнают местные водители: некоторые останавливаются, чтобы пожелать удачи и сделать совместные фото. Друзья специально приезжали к трассе с угощением.

Согласно плану, на шестой день блогер должен добраться до Набережных Челнов, затем взять курс на Уфу. Конечная точка — Алматы. Свое направление Кузнецов объяснил желанием способствовать укреплению взаимопонимания между народами. Изначально он надеялся найти казахстанского единомышленника для совместного прохождения части маршрута, но такого попутчика пока не обнаружилось.

Предыдущий проект путешественника — пеший переход в Иерусалим — был завершен им в декабре прошлого года.