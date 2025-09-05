Казанский бульвар на Серова стал центром добрососедства

Член местного политического совета Казанского местного отделения партии «Единая Россия» Владимир Жаворонков в приветственном слове сообщил, что за последние пять лет в Татарстане реконструировано более 470 дворов, а в этом году будет обновлено еще 83.

Фото: tatar-inform.ru

- У нас есть поистине уникальные дворы, - отметил Владимир Владимирович. - Здесь, недалеко от бульвара, находятся дома №17 и 19 по улице Серова и еще несколько домов, во дворах которых заканчиваются работы по благоустройству. Скоро они соединятся с бульваром по единой концепции. В прошлом году на улице Воровского благоустроили первый в Казани двор, посвященный экологии. Там, например, установлены солнечные панели, которые обеспечивают частичное освещение территории. Еще предусмотрен сбор воды для последующего автополива. И много других интересных объектов. Прекрасно озеленили двор на улице Ферганской. На фасаде дома на улице Чкалова появился мурал в честь Героя Советского Союза, летчика-испытателя Валерия Чкалова.

Преобразилось и много других дворов. Хочется и дальше продолжать делать дворы красивыми, ведь благодаря этому во многом развивается добрососедство.

Представитель республиканского актива, депутат Госсовета РТ Лилия Маврина в своем приветственном слове напомнила об успехах Татарстана в целом. Республика, в частности, занимает пятое место в России по объему промышленного производства и третье - по сельскому хозяйству, а по многим другим показателям входит в первую десятку регионов страны.

На празднике добрососедства состоялась церемония вручения благодарственных писем от имени Рустама Минниханова за активное участие и вклад в реализацию программы «Наш двор». Их получили 15 жителей многоквартирных домов.

Многие казанцы пришли на праздник вместе с детьми. И занятия каждый мог найти по своему вкусу - здесь делали аквагрим, проводили мастер-классы по созданию закладок для книг, рисунков на спиле дерева, учили лепке из воздушного пластилина. А кто-то с удовольствием расписывал деревянные фигурки животных и играл в крестики-нолики.

Изюминкой праздника стал концерт в рамках проекта «Лето в Татарстане». Перед жителями выступили артисты, которые исполняли известные и любимые всеми песни. И гости праздника подпевали им.

Республиканская программа «Наш двор» стартовала в Татарстане в 2020 году по поручению Президента РТ (с 2023 года Раиса РТ) Рустама Минниханова. С инициативой создания программы благоустройства придомовых территорий в 2019 году выступила партия «Единая Россия».