Казанский цирк выступил в Будапеште со спектаклем «Мирас» в честь 140-летия Габдуллы Тукая

Премьера национального татарского спектакля-фэнтези «Мирас» прошла в столице Венгрии с аншлагом. Это первое за четыре года выступление российского цирка в Западной Европе. Постановку Казанского цирка увидели послы 20 стран, включая главу российской дипмиссии Евгения Станиславова. На премьере также присутствовали соотечественники-татары, проживающие в Будапеште, которые развернули флаг Татарстана в зале.

Спектакль адаптировали для венгерской публики: песни и реплики частично перевели. Финальная композиция «Туган як» («Родной край») звучит на венгерском, а знаменитая «Туган тел» («Родной язык») на стихи Тукая — на языке оригинала. Артисты двух цирков — казанского и будапештского — выступают на манеже вместе. Показы в венгерской столице продлятся до конца сентября.

Зрителей особенно впечатлили «Голубая шаль» воздушных гимнастов, джигитовка наездников и финальный эквилибр «Туган тел», воплотивший поэзию Тукая.

Напомним, в преддверии юбилея поэта в Татарстане открыли обновленный музейный комплекс в Новом Кырлае, а также прошла встреча Раиса РТ с творческой интеллигенцией. Спектакль «Мирас» был поставлен в 2025 году и с успехом прошел в Казани и Минске.