Казанский Дворец спорта ждет реконструкция за 57,7 млн рублей

7 сентября 2025  15:04

Как следует из тендера, размещенного на портале государственных закупок, Дворец спорта на Московской — ожидает обновление ледовой арены. На эти цели из бюджета планируется выделить 57,7 миллиона рублей.

Государственное учреждение «Главинвестстрой РТ» выступает заказчиком работ, которые включат комплексное выполнение строительно-монтажных операций и оснащение помещений современной мебелью. Подрядчику предстоит завершить все работы до начала летнего сезона 2026 года.

Дворец спорта, открытый в 1966 году, занимает особое место в спортивной истории Татарстана. На протяжении почти четырех десятилетий арена служила домашней площадкой для хоккейного клуба «Ак Барс». Именно здесь в сезоне 1997/1998 команда впервые завоевала золотые медали чемпионата России.

Несмотря на переход клуба в 2005 году на современную «Татнефть Арену», историческая площадка сохраняет свое значение. В феврале 2024 года арена временно вернулась в центр спортивных событий, приняв соревнования в рамках международных «Игр будущего».

