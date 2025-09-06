Казанский ипподром ожидает реконструкция стоимостью 325 миллионов рублей

Из республиканского бюджета Татарстана будет выделено 325 миллионов рублей на комплексное обновление Казанского ипподрома. Информация о предстоящих работах была опубликована на официальном портале государственных закупок.

Финансирование будет направлено на капитальный ремонт зданий и благоустройство прилегающей территории, а также на приобретение новой мебели, современного оборудования и необходимого инвентаря. В перечень планируемых работ войдет реконструкция холлов, коридоров, манежа, лестничных пролетов, VIP-помещений и конференц-зала.

Особое внимание уделяется восстановлению скаковой дорожки и ограждений, облицовке постамента натуральным камнем, монтажу противопожарных дверей и модернизации систем кондиционирования. Также запланированы ремонт кровли и проведение гидроизоляционных работ.

Благоустройство территории включает обновление тротуаров, проездов и площадок, а также комплексное озеленение. Заказчиком проекта выступает Государственное бюджетное учреждение «Главстрой РТ». Срок завершения всех работ установлен на 31 мая 2026 года.