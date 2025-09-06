Казанский ипподром ожидает реконструкция стоимостью 325 миллионов рублей

news_top_970_100
Город
6 сентября 2025  13:22

Из республиканского бюджета Татарстана будет выделено 325 миллионов рублей на комплексное обновление Казанского ипподрома. Информация о предстоящих работах была опубликована на официальном портале государственных закупок.

Финансирование будет направлено на капитальный ремонт зданий и благоустройство прилегающей территории, а также на приобретение новой мебели, современного оборудования и необходимого инвентаря. В перечень планируемых работ войдет реконструкция холлов, коридоров, манежа, лестничных пролетов, VIP-помещений и конференц-зала.

Особое внимание уделяется восстановлению скаковой дорожки и ограждений, облицовке постамента натуральным камнем, монтажу противопожарных дверей и модернизации систем кондиционирования. Также запланированы ремонт кровли и проведение гидроизоляционных работ.

Благоустройство территории включает обновление тротуаров, проездов и площадок, а также комплексное озеленение. Заказчиком проекта выступает Государственное бюджетное учреждение «Главстрой РТ». Срок завершения всех работ установлен на 31 мая 2026 года.

news_right_column_240_400
Новости
Казанский ипподром ожидает реконструкция стоимостью 325 миллионов рублей
Татарстан выполнил 87% годового плана по вводу жилья
В Казани произошло возгорание трамвая на перекрестке улиц Габишева и Зорге
В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Семь мостов и две улицы»
В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Семь мостов и две улицы»
Пособие по беременности для студенток будут рассчитывать по-новому
В Татарстане завершается реновация молодежных центров в рамках нацпроекта
Эрнест Мучи не перейдёт в «Рубин»
Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября 2025 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 сентября 2025 года