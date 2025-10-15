Казанский шеф-повар победил на чемпионате в Индонезии

Казанский шеф-повар Рамиль Мухаметзянов одержал победу на престижном международном кулинарном чемпионате «Indonesia International Halal Chef Competition» (IIHCC), который проходил с 9 по 11 октября в столице Индонезии Джакарте.

В соревновании, состоявшемся в рамках Индонезийского шариатского экономического фестиваля, приняли участие представители 20 стран исламского мира. Россию впервые на этом турнире представляла команда из Татарстана. По итогам оценки международного жюри Мухаметзянов был удостоен высшей награды — золотой медали.

Как отметили в Ассоциации ресторанов и отельеров Татарстана, участие казанских поваров в престижном гастрономическом событии стало возможным благодаря успешному проведению в столице республики Международного турнира молодых поваров исламских стран. Организаторы индонезийского фестиваля высоко оценили профессиональный уровень татарстанских кулинаров.