Казанский семейный концерт в день выборов собрал свыше 115 тысяч гостей

Мэр Казани Ильсур Метшин на традиционном деловом понедельнике озвучил цифры посещаемости праздничного мероприятия, состоявшегося в день выборов. Согласно данным управления внутренних дел, семейный концерт и фестиваль собрали более 115 тысяч человек, что почти вдвое превысило первоначальные оценки организаторов.

Градоначальник особо подчеркнул успех семейного формата мероприятия, который стал ключевым фактором столь массовой явки. Многие казанцы посетили праздник многопоколенными семьями, что создало уникальную атмосферу и способствовало установлению нового рекорда посещаемости для мероприятий подобного рода в городе.

Метшин отметил, что география гостей не ограничивалась столицей Татарстана — на фестиваль прибыли жители из различных городов и районов республики. Такой широкий охват аудитории свидетельствует о возрастающей популярности семейно-ориентированных форматов массовых мероприятий и их значимой роли в укреплении социальной сплоченности.