Казанский вокзал станет сценой памяти: концерт и выставка к 80-летию Победы

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Город
7 мая 2025  20:38

9 мая, в день, когда вся страна чтит подвиг героев Великой Отечественной войны, железнодорожный вокзал Казани превратится в культурную площадку, где история будет звучать в песнях и оживать в архивных кадрах. Мероприятия приурочены к 80-летнему юбилею Победы и станут частью всероссийского цикла торжеств.

С полудня до часа дня вокзал наполнится мелодиями военного времени — композиции, знакомые каждому со школьной скамьи, исполнят творческие коллективы Татарстана. В условиях будничной суеты этот час станет возможностью для пассажиров и горожан остановиться и отдать дань памяти тем, кто сражался за мирное небо.

Особое внимание организаторы уделили историческому вкладу железнодорожников в приближение Победы. В здании вокзала откроется выставка «Дороги Победы», где будут представлены редкие архивные фотографии, авторские тексты экспертов железнодорожной отрасли, карты и визуальные материалы. Экспозиция не только расскажет об эвакуации, переброске техники и продовольствия, но и подчеркнёт, насколько важной была роль железной дороги в годы войны.

Выставка будет доступна для посещения до конца года. Вход свободный.

Накануне праздника глава Татарстана Рустам Минниханов лично вручил награды ветеранам, подчеркнув, что современная Россия обязана своим существованием мужеству и самоотверженности поколения победителей.

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