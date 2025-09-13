Казанский зооботсад примет на постоянное жительство двух амурских тигрят из Хабаровского края

Два амурских тигренка, спасенные в Хабаровском крае в течение суровой зимы 2024 года, получат постоянный дом в Казанском зооботаническом саду. Соответствующее разрешение на передачу краснокнижных животных выдало Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора.

Молодые хищники были изъяты из дикой природы после того, как экстремальные погодные условия и недостаток кормовой базы вынудили их выходить к человеческому жилью. Пройдя успешную реабилитацию у специалистов, тигры тем не менее утратили природную осторожность перед человеком, что делает невозможным их возвращение в естественную среду обитания.

Решение о передаче животных в казанский учреждение было принято по рекомендации куратора программы по амурским тиграм СОЗАР. Казанский зооботсад, являющийся старейшим в России и одним из древнейших в Европе, обладает необходимыми условиями для содержания и разведения редких видов.

Планируется, что тигры смогут сформировать устойчивую пару и в перспективе дать потомство, что внесет вклад в сохранение генетического разнообразия популяции амурского тигра.