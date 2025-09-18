Киоски прессы будущего в Москве, а кто спасет их в Казани?

Еще недавно многие жители нашей страны имели приятную привычку - купить поутру любимую газету по дороге на работу или возвращаясь из магазина с покупками. Сейчас такое удовольствие доступно немногим татарстанцам, ведь ближайший киоск с печатной продукцией может находиться от них в нескольких кварталах, а то и дальше.

За последние годы Татарстан лишился большей части сети киосков прессы Фото: Фарит Муратов

Можно сказать, что всему виной цифровизация. Сложно отрицать тот факт, что в интернет ушла огромная аудитория. Но по всей стране сохраняется армия читателей, предпочитающих бумажные газеты. Им становится все сложнее получать актуальную информацию в удобном виде. В России отмечается критическое снижение количества газетных киосков - ежегодно их число сокращается на тысячу, а в 2024 году закрылась 1765 объектов.

Эксперты ищут пути решения этой проблемы. Так, на улицах Москвы появились новые торговые объекты - медиакиоски. Это не просто место, где можно купить свежую прессу, а многофункциональное пространство, призванное вернуть горожанам интерес к чтению и стать новой точкой притяжения. Об этом уникальном проекте нам рассказала первый заместитель руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы Юлия Казакова.

Новая жизнь газетного киоска

- Юлия Георгиевна, расскажите, как появилась идея таких медиакиосков. В чем их главная особенность?

- По поручению мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина в рамках городской стратегии развития мы работали над изменением формата уличной торговли прессой. Мы провели серьезное исследование покупательского поведения и поняли, что привычки москвичей изменились. Люди больше не хотят покупать товары через окошко, как в традиционных киосках. Огромную роль играют онлайн-заказы. Поэтому наш павильон совмещает оба формата - и офлайн, и онлайн.

Но ключевое отличие - это открытая витрина и возможность входа внутрь. Человек может зайти, подойти к стеллажам, полистать книгу или журнал, не спеша выбрать. Это уже не киоск, а скорее стильный павильон, который становится украшением городской среды.

На улицах Москвы проявились новые торговые объекты – медиакиоски Фото: mos.ru

- Молодежь сегодня редко покупает газеты. Как проект планирует привлечь эту аудиторию?

- Вы абсолютно правы. Мы исходили из того, что печатная пресса сегодня - это часто импульсная покупка, а не целевая, как было раньше. Молодой человек может и не подойти к обычному киоску. Поэтому мы создали пространство, куда он зайдет по другой причине - купить кофе, мороженое, зарядить телефон или взять зонтик во время начавшегося дождя. А по пути неизбежно увидит ярко оформленные стойки с прессой и книгами. Это подтвержденная история: люди приходят за одним, а уходят еще и с газетой или журналом.

Еще один мощный магнит - это книги. Мы выяснили, что молодежи не всегда комфортно в больших книжных магазинах с консультантами. Им интереснее самим посмотреть новинки или популярные издания. У нас книги отбираются экспертами по рубрикам: бестселлеры, классика, литература о Москве, развивающие книги для детей. То есть можно зайти и сразу увидеть качественную, кураторскую подборку.

- На что ориентировались при создании облика и наполнения медиакиосков?

- Это нестационарный торговый объект. Дизайнерское решение создает ощущение, что павильон парит над землей, особенно красиво это смотрится с ночной подсветкой. Но красота не в ущерб практичности: здесь антивандальное остекление, система видеонаблюдения, теплый пол, кондиционирование и тепловая завеса для комфорта в любое время года.

Мы специально сделали большое пространство, чтобы это было не просто место покупки, а точка притяжения. Здесь можно встретиться с друзьями, выпить кофе, отдохнуть, зарядить телефон - создать «точку спокойствия» в ритме большого города.

- А как в киоске реализованы цифровые сервисы?

- Здесь есть мультимедийная панель - так называемая бесконечная витрина. Если вы не нашли нужную книгу или журнал на полке, их можно заказать с доставкой прямо в киоск. Также через терминал доступна карта Москвы с навигацией и городская афиша событий. В павильоне можно получить ограниченный ассортимент товаров, заказанных на маркетплейсе. Их категории, размеры и объемы специально проработаны. Также мы планируем интеграцию с городскими программами, например с «Московским долголетием» и «Труд и занятость».

Посредством терминала можно заказать нужную книгу или журнал Фото: mos.ru

Почему новый медиакиоск выгоднее старого ларька?

- Проект уже работает. Каковы дальнейшие планы?

- Сейчас мы находимся на этапе тестирования, это эксперимент. Постоянно оцениваются эффективность, динамика продаж и востребованность услуг. Установлено два первых киоска у выходов из станций метро «Краснопресненская» и «Шаболовская». После анализа всех данных будем принимать решение о дальнейшем расширении проекта. Мы открыты к диалогу и готовы делиться нашим опытом с регионами, потому что верим, за такими многофункциональными пространствами будущее городской среды.

Помимо ассортимента печатной продукции в павильонах предлагают ряд дополнительных услуг Фото: mos.ru

- Юлия Георгиевна, вы упомянули, что проект экспериментальный. Ощущаются ли уже первые экономические результаты? Окупаются ли такие киоски?

- Оператор, который занимается их работой, уже отмечает рост оборота по сравнению с обычными павильонами. И это не только за счет прессы, но и благодаря новым услугам и сервисам. Что особенно важно - издатели фиксируют рост продаж. Причем не только газет, но и журналов, которые раньше в обычных киосках просто лежали и не пользовались спросом. Это доказывает важный тезис: печатная пресса не умерла, проблема была в ограниченном доступе к ней. Когда эта граница стирается и у людей появляется возможность полистать издание, интерес к нему возвращается.

- Вопрос аренды - один из ключевых для малого бизнеса. Как устроена эта система в московской сети?

- Действительно, сеть киосков городская, ею управляет предприятие «Мосгорпечать». Это не аренда в классическом понимании: оператор получает право торговать в объекте по определенным правилам и за определенную плату. Эта цена варьируется в зависимости от расположения киоска. Есть существенная городская льгота, а на социально значимые точки предоставляются дополнительные преференции. Стоимость комфортная для бизнеса и невысокая по сравнению с коммерческой недвижимостью.

- С какими основными трудностями сталкивается сеть сегодня?

- Сегодня главная проблема - даже не аренда, а кадры. Зарплата продавцов в киосках стала неконкурентоспособной по сравнению с предложениями от маркетплейсов и курьерских служб. Произошел большой отток персонала. Усугубляет ситуацию и сокращение числа трудовых мигрантов, которые раньше активно работали в торговле. Поднять зарплату в два-три раза экономика киоска, к сожалению, не позволяет.

Мы понимаем, что традиционная сеть киосков в ее прежнем виде доживает последние годы. Это абсолютно неконкурентоспособный формат. Поэтому и тестируем новую модель - медиакиоск, где предприниматель может зарабатывать не только на прессе, но и на других товарах и услугах: кофе, мороженом, цифровых сервисах. Это позволяет сформировать устойчивую экономику, при этом центральной и обязательной категорией остаются книги и печатная пресса.

- Сеть традиционных киосков постепенно сокращается. Медиакиоски - это их замена?

- Да, такая тенденция наблюдается по всей стране. Если два года назад в Москве было около 1000 киосков, то сейчас их чуть более 800. Рынок и спрос диктуют свои условия. Наша задача - не просто сохранить точки продаж, а трансформировать их в современные, востребованные форматы. Мы надеемся, что новые медиакиоски смогут компенсировать сокращение объемов продаж и даже приумножить их, что уже подтверждают издатели.

Возможности для бизнеса и государственный контроль

- Может ли частный бизнес самостоятельно масштабировать такую дорогую модернизацию?

- Серьезные вложения требуют серьезных гарантий. Если оператор инвестирует в дорогой объект, он должен быть уверен, что его не снесут через пару лет. Это может быть либо совместный проект с городом, когда муниципалитет берет на себя установку павильонов, а бизнес - торговое оборудование, либо работа по франшизе с четкими условиями.

Наш нынешний оператор за два месяца совершил колоссальный скачок в технологическом и управленческом развитии. Этот проект заставляет всю цепочку - от топ-менеджеров до продавцов - учиться новому: работать с современными системами учета, электронными сервисами, партнерскими программами, как с маркетплейсами. По сути мы не только меняем формат торговли, но и мотивируем к обучению самих операторов, которые последние 20 лет почти не развивались.

- В чем преимущество именно городской сети перед частными точками?

- В контроле. Когда киоск - часть городской сети, мы можем жестко требовать соблюдения ассортимента, правил торговли и специализации. У оператора просто нет возможности превратить киоск печати в закусочную с шаурмой, как это иногда бывает с частными объектами. Это наведение порядка и сохранение культурной функции.

Кроме того, единая сеть - это единый узнаваемый бренд, экономия на рекламе и мощная поддержка за счет продвижения в городских СМИ и социальной рекламе. Мы заинтересованы в успехе этого проекта и активно помогаем его продвигать, что, безусловно, является большим плюсом для бизнеса.

- Каков главный вывод этого эксперимента?

- Главный вывод: чтобы сохранить культуру чтения и доступность прессы в современном городе, нужны не только льготы и дотации на жизнь старому формату, а еще и смелые инвестиции в новый. Формат, который удобен горожанам, экономически интересен бизнесу и становится органичной частью развивающейся городской среды.