Кирилл Охоткин официально вступил в должность ректора КНИТУ-КАИ

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин и министр науки и высшего образования России Валерий Фальков представили коллективу КНИТУ-КАИ нового ректора — Кирилла Охоткина, избранного на голосовании. Назначение подтверждено приказом Минобрнауки РФ.

Валерий Фальков обозначил ключевую задачу: «Технологическое лидерство — это не импортозамещение, а взгляд за горизонт». Министр подчеркнул необходимость возрождения авиастроительной отрасли и трансформации инженерного образования в партнерстве с промышленностью.

Кирилл Охоткин, доктор физико-математических наук и бывший замгендиректора по науке АО «ИСС им. Решетнева», заверил в готовности оправдать доверие: «Буду развивать университет в тесной связке с индустрией». Его опыт в космической отрасли considered ключевым для укрепления позиций вуза в аэрокосмической сфере.