Ко Дню города и республики в Казани проходит боксерский турнир

О предстоящем событии рассказали в ходе пресс-конференции президент Федерации бокса РТ Сергей Игнатьев, директор Центра спортивной подготовки Минспорта РТ Альберт Багаутдинов, промоутер турнира Сергей Завилейский и боксер Сергей Сергеев.

Сергей Игнатьев отметил, что этот турнир уже стал традиционным и ежегодно собирает лучших бойцов. Он подчеркнул, бокс в республике динамично развивается благодаря поддержке руководства Татарстана, а спортсмены показывают выдающиеся результаты на всероссийских и международных аренах. В этом году зрителей ждет особое зрелище - сразу три боя за звание чемпиона мира. Сражаться за главные титулы будут и два представителя Татарстана: Сергей Сергеев и Гелюса Галеева.

Центральным событием вечера станет бой между россиянином Сергеем Сергеевым и чемпионом Африки из Танзании Маоно Али Дауди. Сергеев - многократный чемпион России, победитель игр БРИКС и финалист недавнего чемпионата страны. Он поделился, что давно ждал этот турнир и особенно рад возможности побороться за пояс чемпиона мира. Боец уверен, нынешнее событие превзойдет прошлогоднее по размаху и зрелищности, и пообещал зрителям красивый и конкурентный бокс.

Сергей Завилейский подтвердил, что поклонников спорта ждет самый звездный турнир в Казани за последнее время. Помимо главного поединка зрители увидят бой между Умаром Саламовым, который уже дрался с лучшим боксером планеты Дмитрием Биволом, и сильнейшим российским бойцом Юрием Кашинским. Еще один титульный бой за звание чемпиона мира в женском боксе проведут представительница Казани Наталья Шадрина и Дарья Морозова. Также в соревнованиях примет участие Александр Северин, известный по впечатляющим нокаутам в интернете. Всего в турнире будут участвовать девять боксеров из Татарстана.

О развитии бокса в республике рассказал Альберт Багаутдинов. Он сообщил, что в Татарстане работают 27 спортивных школ, где культивируется бокс, более 100 тренеров готовят новое поколение чемпионов. Систематически этим видом спорта занимаются около 3,5 тысячи человек, причем не только в государственных школах, но и в многочисленных частных клубах. Наиболее активное развитие бокса, помимо Казани, наблюдается в таких городах, как Нижнекамск и Альметьевск.