Количество мошенничеств в РТ снова растет

После временного снижения в августе, количество преступлений, связанных с мошенничеством, в Татарстане снова пошло в рост. Если в августе было зарегистрировано около 800 случаев, то к октябрю их число превысило тысячу. Несмотря на блокировку популярных мессенджеров, злоумышленники активно осваивают новые приложения и платформы для обмана граждан.

Оперуполномоченный по особо важным делам отдела по раскрытию мошенничеств Управления уголовного розыска МВД по РТ Радис Юсупов в ходе пресс-конференции подробно описал самую распространенную схему. Всё начинается с звонка из якобы ЖКХ, налоговой, поликлиники или школы. Злоумышленники под любым предлогом выманивают у гражданина код доступа к порталу «Госуслуги». После этого поступает новый звонок — уже от «сотрудников полиции» или «банка», которые сообщают о взломе личного кабинета и оформлении фиктивной доверенности. Гражданина убеждают, что его квартиру могут продать, а деньги со счетов — перевести на финансирование экстремистов. Чтобы «доказать невиновность», требуют выполнить инструкции: либо перевести деньги через банкомат на так называемый «безопасный счет», либо передать наличные курьеру или таксисту. Юсупов подчеркнул, что термина «безопасный счет» не существует, его придумали мошенники. Никаких процедур передачи денег курьерам для их «сохранения» также не существует.

Отдельное предупреждение прозвучало о связи мошенничеств с криптовалютой. Преступники, находящиеся за рубежом, используют для обналичивания денег граждан, торгующих цифровыми активами. Юсупов описал схему «треугольника обнала»: добросовестный продавец криптовалюты получает оплату не от мошенника, а от обманутого покупателя, чьи средства были похищены. В результате продавец, получив «грязные» деньги, рискует тем, что все его банковские карты и счета будут заблокированы. Также правоохранители предупредили об уголовной ответственности за продажу своих банковских карт или обслуживание специальных устройств — сим-боксов, которые мошенники используют для массовых звонков. С 1 сентября 2025 года за администрирование таких сим-боксов грозит до 3 лет лишения свободы.