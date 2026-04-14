Количество видов помощи участникам СВО и их семьям в РТ превысило три тысячи

За последние четыре года в Татарстане стало в два раза больше муниципальных мер помощи участникам специальной военной операции и их семьям. К 1 апреля 2026 года их количество достигло 3 082. Об этом сообщает ИА «Татар-информ». Ведомство не только считает, сколько таких мер помощи приняли муниципалитеты, но и помогает местным властям разрабатывать и улучшать их.

«Если в конце 2022 года мы насчитывали 1 360 мер поддержки, то сегодня их уже больше трех тысяч. Это хорошо показывает, насколько для нашей республики важно заботиться о защитниках Отечества», — сказал заместитель министра юстиции Татарстана Мухаррям Ибятов.

В муниципальный регистр внесены сведения о 16 видах помощи. Чаще всего среди них встречаются: освобождение от уплаты средств самообложения граждан, льготы по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц.

В республике особенно заботятся о детях участников СВО: им дают бесплатное питание в школах, освобождают от платы за детские сады, дают право в первую очередь получать путевки в лагеря и зачисляют в школы и детсады вне очереди. По словам заместителя министра юстиции, больше всего видов помощи участникам СВО предлагают в Елабужском и Менделеевском районах — там доступны одиннадцать разных льгот и программ. В Казани, Актанышском, Альметьевском и Кайбицком районах семьи военнослужащих могут получить десять видов поддержки.

Вся информация о мерах помощи есть для граждан на сайте Управления Минюста России по Республике Татарстан.