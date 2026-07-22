Команда из Казани победила в олимпиаде юных геологов «Татнефти»

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Город
22 июля 2026  09:25

В детском лагере «Солнечный» завершилась XII Республиканская полевая олимпиада юных геологов «Татнефти». В этом году в ней участвовали более 300 школьников из 38 команд Татарстана, Башкирии и Кировской области. Неделю ребята демонстрировали знания по геологии, проходили полевые испытания и знакомились с профессией.

Победителем стала команда из Казани. На закрытии главный геолог «Татнефти» Ринат Афлятунов подчеркнул, что проигравших нет — каждый получил ценный опыт, и выразил надежду на совместную работу в будущем.

Гостями церемонии также стали представители Минобрнауки РТ и «Татнефти». Они поблагодарили участников за упорство и отметили высокий уровень организации. Наградили победителей в командном и личном зачётах, а также педагогов, подготовивших школьников.

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