18-летний киберспортсмен из Азнакаево в составе команды выиграл 750 тысяч долларов

Уроженец Азнакаево Алан Галлямов в составе команды PARIVISION стал чемпионом международного турнира Esports World Cup 2026 в Париже. В финале его коллектив разгромил BetBoom Team со счётом 3:1 и забрал главный приз – 750 тысяч долларов. 18-летний игрок был признан самым ценным игроком турнира (MVP).

Год назад Алан уже участвовал в этом турнире, но тогда довольствовался бронзой. Весь год команда интенсивно тренировалась и взяла реванш. Победу он посвятил товарищам, поблагодарив их за веру и совместный путь.

Путь в киберспорт начался для Алана в 13 лет – с трансляций на стриминговых платформах, где его заметили скауты. Сегодня он считается одним из сильнейших игроков мира на своей позиции и входит в число всего двух человек в истории Dota 2, преодолевших отметку в 17 000 рейтинговых очков. В 17 лет он уже попал в рейтинг Forbes «30 до 30» в номинации «Спорт и киберспорт».