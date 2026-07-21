В День Казанской иконы ярмарка «Белый цветок» собрала средства для нуждающихся

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Город
21 июля 2026  21:46

На площади перед Казанским собором в праздник явления Казанской иконы Божией Матери прошла благотворительная акция «Белый цветок». Посетителям предложили изделия ручной работы, созданные подопечными благотворительных организаций. Все вырученные средства направят на подготовку детей из малообеспеченных семей к школе. Каждый, кто сделал пожертвование, получил в подарок белый бумажный цветок.

Председатель Наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова напомнила, что Казань была одним из первых городов, присоединившихся к акции ещё в императорской России для борьбы с туберкулёзом. После революции традиция прервалась и возродилась лишь в последние годы. Сегодня, по её словам, ярмарка не только собирает средства, но и дарит людям ощущение поддержки и сопричастности.

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