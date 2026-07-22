В РТ 22 июля воздух прогреется до +31 градуса

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду в республике сохранится переменная облачность. В дневные часы местами возможны кратковременные дожди.



Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, с отдельными усилениями до 12 м/с. Температурный фон составит от 26 до 31 градуса тепла. В связи с жаркой погодой жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце и пить больше воды.