В РТ 22 июля воздух прогреется до +31 градуса

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Республика
22 июля 2026  08:40

По прогнозу Гидрометцентра РТ, в среду в республике сохранится переменная облачность. В дневные часы местами возможны кратковременные дожди.

Ветер юго-восточный, 4–9 м/с, с отдельными усилениями до 12 м/с. Температурный фон составит от 26 до 31 градуса тепла. В связи с жаркой погодой жителям рекомендуют избегать длительного пребывания на солнце и пить больше воды.

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