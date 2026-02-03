Контракт без перевода: в Казани ведется набор в Войска беспилотных систем

Как сообщил офицер пункта отбора в Казани Егор Горячев, служба в этих войсках будет иметь ключевые особенности. Военнослужащего, заключившего контракт, не имеют права переводить в другие подразделения. Он гарантированно будет служить и заниматься управлением беспилотниками.

Чем будут заниматься:

Солдаты и офицеры новых войск станут управлять всем спектром беспилотной техники — от летающих аппаратов (включая известные «Герани») и наземных роботов («Странник») до морских катеров без экипажа. Минимальный срок первого контракта — 1 год, и он не продлевается автоматически. Обучение будет длиться не менее двух месяцев в регионах, соседствующих с Татарстаном.

Кого ищут:

Одними из лучших кандидатов военные считают любителей компьютерных игр. Развитая у геймеров мелкая моторика и привычка к сложным интерфейсам помогают быстрее осваивать управление дронами.

Выплаты:

С 1 января 2026 года в Татарстане действует одна из самых высоких в России единовременных выплат за подписание контракта с Минобороны — 2,9 млн рублей (2,5 млн из бюджета РТ и 400 тыс. от федерального центра).

Как связаться:

Для предварительного отбора кандидатов в Татарстане работает специальная линия: нужно набрать номер 117 и после соединения нажать кнопку 4. Если по базовым параметрам кандидат подойдет, его данные передадут специалисту в пункт отбора.