Спасены пернатый хищник и ночная летунья: как казанцы помогали диким животным

В Казани произошли сразу две добрые истории спасения диких животных — ястреба-перепелятника и летучей мыши. Обе операции провели местные жители, а затем подключились специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам.

В Приволжском районе жители многоквартирного дома заметили во дворе хищную птицу, которая не могла взлететь. Общими усилиями ястреба удалось поймать и вызвать экспертов. Специалисты определили, что это здоровый ястреб-перепелятник, которому, по всей видимости, просто нужно было отдохнуть и восстановить силы. Птицу доставили в реабилитационный центр в Зеленодольском районе, где она останется до полного восстановления перед возвращением в природу.

В это же время в Вахитовском районе другой казанский житель услышал странные звуки в вентиляционной системе своей квартиры. Разобрав вытяжку, он обнаружил на моторе ослабленную летучую мышь, которая, вероятно, устроила себе там место для зимовки. Мужчина аккуратно извлек рукокрылое, обеспечил его влагой и создал комфортные условия в коробке. После выходных он самостоятельно доставил животное в Госкомитет. Специалисты подтвердили, что мышь чувствует себя хорошо. Теперь она будет восстанавливаться в том же центре в Зеленодольске.