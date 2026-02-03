Пожар в Зеленодольске: трое погибли, девять человек спасены

В ночь на 3 февраля в Зеленодольске произошел серьезный пожар в многоквартирном жилом доме, унесший жизни трех человек, сообщает ГУ МЧС РФ по РТ. Инцидент случился около трех часов ночи в девятиэтажном кирпичном доме коридорного типа на улице Чапаева, 1.

На место происшествия незамедлительно выехали 27 сотрудников МЧС России по Татарстану и 7 единиц специальной техники. Благодаря их слаженным и профессиональным действиям удалось спасти 9 человек, включая двоих детей. В настоящее время все пострадавшие получили необходимую помощь.

К сожалению, пожар привел к трагическим последствиям: в результате происшествия погибли двое мужчин и одна женщина. Их личности сейчас устанавливаются. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Для выяснения всех обстоятельств случившегося на место выехал городской прокурор Дмитрий Ерпелев. По предварительной информации следствия, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Дознаватели Государственного пожарного надзора продолжают устанавливать все детали произошедшего.