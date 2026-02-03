Три грузовых поезда встали на перегоне в Чувашии. Пассажирское движение через Татарстан ограничено

В ночь на 3 февраля на перегоне между станциями Шумерля и Вурнары Горьковской железной дороги, расположенными в Чувашской Республике, по техническим причинам остановилось движение трех грузовых составов.

Этот инцидент привел к ограничению движения пассажирских поездов на данном участке. Затронуты маршруты, следующие через Владимирскую область и Республику Татарстан. Пассажиры столкнулись с задержками и вынужденными изменениями в расписании.

По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что соблюдение прав пассажиров, оказавшихся в неудобной ситуации, находится на особом контроле. Причины технического сбоя и сроки полного восстановления движения уточняются.