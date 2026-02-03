Три грузовых поезда встали на перегоне в Чувашии. Пассажирское движение через Татарстан ограничено

news_top_970_100
Республика
3 февраля 2026  10:28
Автор:
Владислав Косолапкин

В ночь на 3 февраля на перегоне между станциями Шумерля и Вурнары Горьковской железной дороги, расположенными в Чувашской Республике, по техническим причинам остановилось движение трех грузовых составов.

Этот инцидент привел к ограничению движения пассажирских поездов на данном участке. Затронуты маршруты, следующие через Владимирскую область и Республику Татарстан. Пассажиры столкнулись с задержками и вынужденными изменениями в расписании.

По факту произошедшего Приволжская транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что соблюдение прав пассажиров, оказавшихся в неудобной ситуации, находится на особом контроле. Причины технического сбоя и сроки полного восстановления движения уточняются.

news_right_column_240_400
Новости
В Казани 106 домов признаны аварийными: город готовится к новому этапу расселения
В Казани назовут лауреатов премии «Научный прорыв» и обсудят технологии будущего
Таланты начинаются со школы: как в Татарстане воспитывают будущих ученых
В Татарстане растут инвестиции в науку и число ученых
Выпускникам Татарстана дадут дополнительные баллы для поступления в медвузы
Казанские школы и детсады 4 февраля откроются в обычном режиме
Февраль и морозом ударит, и вьюгами заметет, и без капели не обойдется
Февраль и морозом ударит, и вьюгами заметет, и без капели не обойдется
Спасены пернатый хищник и ночная летунья: как казанцы помогали диким животным