Король Малайзии впервые приехал в Россию и посетил Казань

Город
19 сентября 2025  13:23
Автор:
Владислав Косолапкин

Татарстан с первым в истории официальным визитом посетил высший руководитель Малайзии — Король (Верховный правитель) Султан Ибрагим. Об этом сообщила пресс-секретарь Раиса Татарстана Лилия Галимова.

Важного иностранного гостя в международном аэропорту «Казань» лично встретил Раис республики Рустам Минниханов. Король Малайзии воспользовался своим визитом в Россию, чтобы посетить не только Москву, но и столицу Татарстана. Он также поздравил Рустама Минниханова с недавним вступлением в должность.

Как отметила Лилия Галимова, у Главы Татарстана на сегодня запланировано ещё несколько важных рабочих встреч в рамках этого визита.

