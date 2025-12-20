Корпус №3 КНИТУ-КАИ планируют добавить в реестр объектов культурного наследия

20 декабря 2025  21:26

Учебный корпус №3 (самолётный корпус) Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева — КАИ может быть включён в реестр объектов культурного наследия Татарстана. Решение о придании охранного статуса зданию по улице Толстого, 15 рассматривается региональным комитетом по охране ОКН.

Это строение, возведённое в 1940 году по проекту известного архитектора Всеволода Дубровина, является ярким образцом советской послевоенной архитектуры, гармонично сочетающим черты конструктивизма и сталинского ампира. В своём заключении эксперты комитета отмечают уникальную конфигурацию фасада, массивные формы и лаконичный декор, которые отражают специфику авиационного вуза. Особую ценность представляет расположение главного входа с отступом от красной линии, что подчёркивает значимость объекта в историческом центре Казани.

История этого места уходит корнями в 1936 год, когда В. Дубровин разработал генеральный план городка Казанского медицинского института. Хотя изначальный проект так и не был реализован, чертежи 1936 года легли в основу строительства учебного здания КАИ с некоторыми изменениями. Здание продолжает использоваться по своему прямому назначению, являясь живым свидетельством преемственности научно-образовательных традиций России.

Присвоение статуса объекта культурного наследия обеспечит государственную защиту этому уникальному памятнику архитектуры и истории авиационного образования.

