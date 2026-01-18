Крупицкая выиграла женский скиатлон на этапе Кубка России в Казани

18 января 2026  16:50

Женский скиатлон на шестом этапе Кубка России по лыжным гонкам, который проходит в Казани, завершился победой Евгении Крупицкой. Спортсменка уверенно прошла дистанцию 20 км (10 км классикой и 10 км коньком), показав время 54 минуты 23,1 секунды.

Ближайшей соперницей стала Алина Пеклецова — она уступила лидеру менее двух секунд. Третье место заняла Екатерина Смирнова, финишировав с отставанием более чем в полминуты.

Этап Кубка России в столице Татарстана проходит с 15 по 18 января. В заключительный день соревнований запланирован мужской скиатлон.

