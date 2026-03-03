Жителям Татарстана после проверок ЖКХ вернули почти 50 миллионов рублей

В 2025 году специалисты жилищной инспекции усилили контроль за качеством коммунальных услуг и правильностью начислений. Хотя количество обращений от населения сократилось, сумма возвратов оказалась значительной, сообщили в Госжилинспекции РТ.

За год ведомство рассмотрело более 3 тысяч жалоб, связанных с платежами за ЖКУ. Проведено 1682 проверки, нарушения выявлены в каждом десятом случае — 166 инцидентов. Исполнителям вынесли 984 предписания и предостережения. Особое внимание уделялось ситуациям, когда плату взимали за услуги ненадлежащего качества.

По итогам проверок возбуждено 48 административных дел в отношении УК, ТСЖ и ЖСК, общая сумма штрафов превысила 935 тысяч рублей.

Благодаря принятым мерам жителям вернули 49,1 миллиона рублей. Из них 25,2 миллиона составили перерасчёты за некачественные услуги, 20,1 миллиона — возвраты из-за ошибок в начислениях, ещё 3,8 миллиона — корректировки за ресурсы на общедомовые нужды за 2024 год.

Большую часть возвратов удалось добиться благодаря профилактической работе: информационным письмам, предостережениям и совместным рейдам с прокуратурой.