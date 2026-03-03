Ночью в Казани похолодает до -10, ожидаются метель и гололедица

3 марта 2026  17:42

В тёмное время суток синоптики прогнозируют ухудшение видимости из-за метели — местами до километра и менее. Северо-восточный ветер усилится порывами до 14 м/с. Столбики термометров опустятся до -10 градусов.

Днём 4 марта осадков не ожидается, температура составит -3…-5. На дорогах сохранится гололедица, местами сильная.

В Госавтоинспекции Казани призвали водителей и пешеходов к максимальной осторожности. Автомобилистам рекомендуют выбирать безопасную скорость, увеличивать дистанцию и избегать резких манёвров. Особое внимание — на мостах, перекрёстках и пешеходных переходах. Перед поездкой стоит проверить световые приборы и дворники.

