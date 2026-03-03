Татарстанские эксперты: развитие Арктики даст импульс всей экономике России

В День Арктики, который отмечался 28 февраля, представители республики обсудили потенциал региона и возможности участия местных предприятий в освоении арктических территорий. Площадкой для дискуссии стал «Экспертный клуб».

Доцент КФУ Евгения Храмова назвала ключевым приоритетом сохранение лидерства России в ледокольном флоте. Она напомнила, что предприятия Татарстана уже участвуют в северных проектах, поставляя энергосистемы и продукцию нефтехимии.

Глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин указал на необходимость комплексного развития инфраструктуры и экологической безопасности. Промышленный потенциал республики, по его словам, может быть востребован в энергетике, авиа- и судостроении, ИТ и химии. «Наша цель — повысить качество жизни в Арктике», — подчеркнул он.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова предложила рассматривать Арктику как полигон для экономики замкнутого цикла и внедрения автономных технологий. Северный морской путь, по её мнению, может стать интеллектуальным коридором с цифровым сопровождением и беспилотной навигацией.

Эксперты сошлись во мнении, что развитие Арктики способно стать драйвером технологического обновления и структурных изменений всей экономики страны.