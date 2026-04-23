Крупнейший в России реабилитационный центр для людей с ОВЗ откроется в Казани до конца 2026 года

В столице Татарстана завершается строительство самого масштабного в стране реабилитационного центра для инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Объект площадью 3,8 тыс. кв. м станет частью действующего комплекса «Ярдэм» и возводится на частные благотворительные пожертвования в рамках городской программы «Добрая Казань». В здании разместятся учебные классы, медицинский блок, специализированный бассейн с гидроподъемником и другие помещения. На данный момент полностью завершены общестроительные работы и предчистовая отделка.

Комплекс «Ярдэм» уже включает инклюзивный спорткомплекс «Дан» (открыт в 2022 году) и центр обучения незрячих и глухонемых, где с 2013 года прошли подготовку более 22,7 тыс. человек с ОВЗ. В спортцентре «Дан» ежедневно могут тренироваться до 500 человек, включая паралимпийцев, по 15 видам спорта.

В 2024 году рядом открылся первый в России инклюзивный бульвар на улице Серова площадью 3,9 га с детскими и спортивными площадками, сенсорным садом, зоной для бочча и шахматными столами. В 2025 году в парке обустроили велодорожки, павильон проката, очистили озеро и построили смотровую площадку. В текущем году появится деревянный настил вокруг водоема и замкнутый велотрек для маломобильных граждан.

В городе также работают четыре инклюзивных досуговых центра и две учебно-тренировочные квартиры для детей с ОВЗ, охватывающие более 4 тысяч особенных детей ежегодно. В школах Казани обучаются 1214 детей-инвалидов и 1784 ребенка с ОВЗ, в детских садах — 1197 и 11 476 соответственно. При школе №49 действует творческий центр «МастерОК» с мастерскими и адаптивным спорткомплексом. В 2025 году открыты инклюзивная типография и столярная мастерская для профориентации молодых людей с инвалидностью.