Куда отправиться за впечатлениями на майские выходные?

Куда можно поехать, что посмотреть, чтобы провести время интересно и с семьей, и с друзьями, и с коллегами? Об этом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов на пресс-конференции, состоявшейся в ИА «Татар-информ».

Только цифры

Туристический поток в Татарстан продолжает расти. В первом квартале 2025 года по сравнению с тем же периодов 2024 года, прирост составляет от 7% до 22%. Казанский Кремль принял на 7,7% туристов больше, остров-град Свияжск – на 12%, Великий Болгар – на 22%, Елабуга – на 6%.

Увеличивается и продолжительность пребывания туристов в Татарстане. Если в 2023 году гости оставались в Татарстане в среднем 3,4 дня, то в 2024 году – уже 3,5 дня. Соответственно, растут и чеки пребывающего здесь туриста.

Сергей Иванов отметил, что официальное открытие туристического сезона в Великом Болгаре состоится 10 мая. Гостей ждет большая разнообразная программа с экскурсиями, мастер-классами по традиционным народным ремеслам, концерты, другие сюрпризы. Много интересного готовится для встречи туристов в Свияжске, Раифе, астрономической обсерватории

им. В.П. Энгельгардта Института физики КПФУ, которая в 2023 году была включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Открытием для всех станет путешествие в Тетюши, где много интересных туристических объектов: музей Тетюшского края, музей истории рыболовства, историческая усадьба Молоствовых «Долгая поляна».

Арский район – родина великого поэта Габдуллы Тукая приглашает взрослых и детей в интерактивный парк «Лес чудес», где можно встретиться с персонажами татарских народных сказок.

Поездка в Алексеевский район тоже будет увлекательной и познавательной: Билярский историко-археологический и природный музей-заповедник, архитектурно-культовый комплекс «Святой ключ», дом-музей академика А.Е. Арбузова, кладбище с часовней-склепом известного химика-органика А.М. Бутлерова,

Развивается в республике сельский туризм. В нескольких районах Татарстана открыты фермы, где можно увидеть страусов, верблюдов, маралов, других экзотических животных. И не просто увидеть, но и узнать о них побольше, сфотографироваться с ними. А еще отведать блюда национальных кухонь разных народов, проживающих в Татарстане.

Также привлекательны для туристов Елабуга, Чистополь, которые тоже готовят к приему гостей разнообразные интерактивные программы, экскурсионные туры.

Для того, чтобы поездка по территории Татарстана не ограничивалась одним днем, на территории республики работает большое количество загородных объектов, глэмпинлов, где можно отдохнуть всей семьей или компанией, устроить романтическое свидание.

Это далеко не все, что можно увидеть в Татарстане.