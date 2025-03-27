Культура как щит против терроризма: в Москве обсудили воспитание молодежи

В столице завершилась масштабная конференция «Культура против терроризма. Противодействие идеологии терроризма», объединившая экспертов для обмена опытом в формировании антитеррористического сознания у молодого поколения.

Ректор Казанского государственного института культуры Роза Ахмадиева, выступая в эфире телеканала «Россия 24. Татарстан», поделилась своими впечатлениями, пишет «ГТРК Татарстан».

«Этот форум открыл мне, насколько мощным инструментом является культура в борьбе с терроризмом. Именно она закладывает основы мировоззрения, правильного воспитания молодежи. Мы, как институт культуры, ощутили на себе давление – нам приходили угрозы, называли "путинцами". Но для нас это скорее повод для гордости!» – сообщила Ахмадиева.

Конференция собрала около 500 участников, а онлайн-трансляцию посмотрели более 2,5 тысяч человек. Программа включала три ключевых блока:

Выставка плакатов – наглядные материалы о противодействии терроризму. Экспозиция «Мужество, отвага, героизм» – портреты героев СВО, предоставленные Московским домом национальностей. Дискуссии и доклады – обсуждение роли культуры, образования и медиа в борьбе с экстремизмом.

Участники сошлись во мнении, что искусство, образование и патриотическое воспитание – главные инструменты в противостоянии радикальным идеологиям. Конференция стала важным шагом в выработке стратегии защиты молодежи от деструктивного влияния.

«Культура – это не просто музыка и картины, это фундамент, на котором строится будущее нашей страны», – подчеркнула Ахмадиева.