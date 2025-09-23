Лесовосстановление в Татарстане проведено на площади 2,8 тысячи гектаров

В Татарстане подвели итоги работ по восстановлению лесных массивов за текущий год.Как сообщил министр лесного хозяйства республики Равиль Кузюров на брифинге в Казани, лесовосстановительные мероприятия выполнены в полном объеме на территории 2,8 тыс. гектаров земель лесного фонда.

Финансирование работ осуществлялось в рамках регионального проекта «Сохранение лесов в Татарстане» национального проекта «Экологическое благополучие». На эти цели из федерального бюджета в 2025 году было направлено 111,8 млн рублей.

Министр уточнил, что в структуре выполненных работ посадка лесных культур заняла 1489 гектаров, комбинированное лесовосстановление - 2 гектара, а естественное лесовосстановление - 1309 гектаров. Из общего объема работ 1,6 тыс. гектаров были восстановлены непосредственно в рамках реализации регионального проекта.

Кузюров также отметил, что в числе приоритетных задач ведомства на текущий год остаются заготовка семян лесных растений, перевод лесных культур в категорию земель лесного фонда и реализация противопожарных мероприятий.