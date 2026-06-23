Ливень в Казани: 18 бригад устраняли подтопления на дорогах и тротуарах

Сегодня, 23 июня, после интенсивного дождя коммунальные службы Казани оперативно устранили скопления воды на ряде улиц. За утро выпало 14 мм осадков — при декадной норме 19 мм и месячной 57 мм. Как сообщили в комитете внешнего благоустройства, на ликвидации последствий работали 18 бригад: три — на ливневой канализации и 15 — на дорогах и тротуарах.

Подтопления ликвидированы на проспекте Победы, улицах Зорге, Тукая, Подлужной, Фучика, Завойского, Амирхана, Фермском шоссе и Танковом кольце. Специалисты очищают дождеприемные решетки и объезжают участки по обращениям горожан.

Наиболее заметные лужи образовались на станции метро «Площадь Тукая», пешеходных переходах на Баумана и проезжей части у IT-парка им. Рамеева. На улице Татарстан вода достигала уровня посадочных площадок троллейбусов. В мэрии напомнили телефон диспетчерской службы для сообщений о скоплениях воды: +7(843) 222-92-84.