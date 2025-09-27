«Локомотив» обыграл «Рубин» со счетом 1:0 и вышел на первое место в РПЛ

Московский «Локомотив» одержал минимальную победу над казанским «Рубином» в матче 10-го тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на 78-й минуте забил полузащитник Дмитрий Баринов.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 20 очков и подняться на первое место в турнирной таблице. Команда Михаила Галактионова сохраняет непобежденную серию в текущем сезоне, одержав пяwin победу при пяти ничьих.

В составе «Рубина» дебютировал новичок команды Далер Кузяев, вышедший на поле в начале второго тайма. На 84-й минуте казанцы могли сравнять счет, но гол Дардана Шабанхаджая был отменен из-за положения вне игры.

Следующий матч «Рубин» проведет 30 сентября в Казани против «Зенита» в рамках группового этапа Кубка России. В чемпионате команда сыграет 4 октября дома с «Крыльями Советов», имея в активе 15 очков.